Raggi: “Si rafforza il Piano Freddo di Roma Capitale”

Ringrazio Ferrovie dello Stato e – in particolare – la società Grandi Stazioni per aver messo a disposizione spazi, vigilanza e servizi in un periodo dell’anno in cui il freddo raggiunge il picco stagionale.

Questa novità integra i 450 posti già operativi dall’avvio del Piano Freddo, grazie a un lavoro di oculata programmazione. L’offerta di strutture e sostegno alle persone in condizioni di fragilità è destinata a crescere ulteriormente. Sono infatti in corso di attivazione altri 150, per coprire il fabbisogno del quadrante sud est della città.