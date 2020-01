Raggi: “Strade nuove non si ferma”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Nel tratto da Piazza Irnerio a via di Acquafredda, via Aurelia verrà riqualificata completamente in entrambi i sensi di marcia. I lavori partiranno nel primo tratto all’altezza della Stazione Aurelia, direzione Roma Centro, per circa 600 metri. La corsia verso il Grande Raccordo Anulare di via Aurelia diventerà a doppio senso di marcia fino al 31 gennaio per consentire il transito delle auto.