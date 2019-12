Raggi: “Il Parco degli Acquedotti è illuminato con 68 nuovi punti luce”

Così la sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi avranno rinunciato a passeggiare per i meravigliosi viali del Parco degli Acquedotti durante le ore di buio perché non erano sufficientemente illuminati. Una situazione che tanti cittadini ci hanno segnalato. Per questo motivo ci siamo attivati e da oggi il Parco, che si estende per oltre 200 ettari nella zona sud-est della città, è illuminato con 68 punti luce.