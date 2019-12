Raggi: “Finalmente il cuore della nostra città è off-limits ai torpedoni”

Così la prima cittadina della capitale, la sindaca Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook:

Pensate che nel 2018 all’interno della ZTL ne sono entrati in media 400 al giorno. Questo significa quasi 150mila in un anno. Nel 2019, invece, sono stati autorizzati all’accesso poco più di mille in tutto. Insomma mille contro 150mila! Un ottimo risultato che abbiamo raggiunto grazie al regolamento entrato in vigore a gennaio scorso.