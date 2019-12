Raggi: “La terza linea metropolitana di Roma continuerà il suo percorso”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Forse in pochi si ricordano l’avvio dei cantieri della metro C. Sono passati più di dieci anni ormai. Noi abbiamo lavorato per andare avanti e scongiurare lo stop delle talpe: la terza linea metropolitana di Roma continuerà il suo percorso fino a Piazza Venezia, per arrivare almeno fino a Clodio-Mazzini. Lo abbiamo ribadito anche oggi insieme al ministro Paola De Micheli durante la visita al cantiere della metro C, uno dei più grandi in Italia.