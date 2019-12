Grande successo ieri sera per l’attesissimo evento “NATALE CON LEONARDO”, il Christmas Cocktail che si è tenuto alla Mostra “Leonardo da Vinci. Il Genio e le Invenzioni – Le Grandi Macchine interattive” al Palazzo della Cancelleria, nel cuore di Roma e a due passi da Piazza Navona e Campo De’ Fiori.

Clima magico

In un clima magico e natalizio, circondati da ben 65 macchine esposte, la Mostra, diretta da Augusto Biagi, ha riunito personaggi del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo per festeggiare tutti insieme il Natale, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo. Tra questi: l’annunciatrice televisiva Alessandra Canale; le conduttrici tv Janet De Nardis, Metis Di Meo; gli attori Francesca Valtorta, Giorgio Lupano, Alessia Fabiani, Miriana Trevisan, Giulia Di Quilio, Ludovico Fremont, Alan Goetz Cappelli, Jessica Piccolo Valerani, Katia Greco, Ivan Castiglione, Stefania Bonafede, Chiara Conti, Mario Ermito, Vincenzo Bocciarelli, Francesca De Martini, Valeria Zazzaretta, Fabiola Di Gianfilippo, Marco Iermanó, Marta Richeldi, Andrea Vico, Luca Martella, Vincenzo Vivenzio, Anna Tangredi, Bassirou Ballde; la cantante e compositrice Ginevra Nervi; il conduttore di RDS Claudio Guerrini; il musicista Fabio 2U; il regista Eitan Pitigliani; la stilista Pamela Fornari; le blogger e influencer Camilla Sentuti e Katiuscia Cavaliere.

2 nuove attrazioni

Tutti gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare le due nuove grandi attrazioni che sono state aggiunte proprio quest’anno: la Realtà aumentata e i Video Mapping in 3D sulle invenzioni e sull’affascinante mondo dell’anatomia.

Non solo. All’interno della Mostra, inoltre, viene conservata nei sotterranei una parte della falda acquifera che scorreva in questa zona e che veniva alimentata dal canale Euripus. Nell’acqua è conservato un Sepolcro del 43 a.C., appartenuto ad Aulo Irzio. Un tesoro nascosto della Roma sotterranea visibile grazie all’apertura di questa mostra.

Tra le macchine presenti:

– il Paracadute, grazie al quale l’uomo “potrà gettarsi d’ogni altezza senza danno di sé”;

– i Galleggianti, fatti di otri di pelle gonfi d’aria, definiti da Leonardo come il nuovo “modo di camminare sopra l’acqua”;

– la Vite di Archimede, manufatto pensante, ancora oggi utilizzato in agricoltura per il sollevamento dell’acqua e utile sia per l’approvvigionamento idrico e il prosciugamento delle paludi, sia per l’impegno in fontane e giochi d’acqua;

– il rivoluzionario Carro Armato, una macchina bellica da toccare e da scoprire;

– la Camera degli Specchi, la stanza, molto probabilmente mai realizzata, esempio delle molteplici ricerche dell’artista nel campo dell’ottica e della riflessione multipla;

– la Città Ideale, il progetto di Leonardo di una città comoda e spaziosa, caratterizzata da architetture razionali e funzionali, strade ordinate “alte e forti mura”, con lo spazio cittadino articolato su diversi livelli.

La serata è stata realizzata grazie al supporto di: Castello Ducale per il vino, Premiato Biscottificio P. Cipriani per i biscotti e Il Giardino del Tè per la tisana “Naturalmente”, che sono stati sponsor dell’evento.