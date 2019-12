Raggi: “We Run Rome si rinnova”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Quest’anno l’evento sportivo We Run Rome, una tradizione per la nostra città ormai da ben nove anni, si rinnova con alcune importanti iniziative.

La We Run Rome chiama a sé sportivi da tutto il mondo per trascorrere un 31 dicembre nella Città Eterna all’insegna dello sport e del divertimento per tutti. Anche perché ci sono due corse su strada non competitive aperte a famiglie e bambini.

Una festa per la città con un’attenzione anche ai più bisognosi e alla salute. Con l’iscrizione alla gara si contribuirà infatti a sostenere il Progetto della Comunità di Sant’Egidio per la preparazione della cena itinerante del 31 dicembre rivolta alle persone in difficoltà.