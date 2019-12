Raggi: “La flotta di Atac continua a crescere”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

La flotta di Atac continua a crescere: è partito anche l’ultimo ordine di acquisto per 128 nuovi bus, con un investimento di 41 milioni di euro.

Garantiremo così più mezzi per le nostre periferie. Non solo. Si tratta di investimenti che confermano il piano di risanamento di Atac: in concreto vuol dire migliorare il trasporto pubblico e renderlo sempre più efficiente per i cittadini.