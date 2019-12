Fantastiche festività natalizie al Circo Amedeo Orfei a Lecce

Un super show circense che si rinnova sempre quello del Circo Amedeo Orfei, che per le festività natalizie dal 21 dicembre al 12 gennaio è a Lecce Cavallino (centro commerciale ipermercato Conad). Spettacoli tutti i giorni, ore 17.00 e 19.30.

Giochi di luce e colori

Giochi di luce e colori, allegria ed accoglienza sotto lo chapiteau del complesso circense che vanta di giovani artisti di grande talento e di spiccata energia, per garantire come nella migliore tradizione circense: comicità, numeri aerei, equilibrismo, antipodismo, giocoleria ed animali in pista con i loro addestratori, pronti a stupire ed emozionare il pubblico. Il sipario si aprirà e si darà il via allo show con una eclettica parata di artisti.

Allegria

Protagonisti in pista: l’alta cavalleria di Ivan Orfei e la mini cavalleria di Lino Orfei; allegria e note al sax con il clown Maionese. Si prosegue con l’arte dell’antipodismo di Hilary Gattolin e il giocoliere Denny Gattolin ed ancora equilibrista al rullo Maycol Orfei, al cavo d’acciaio Ivan Orfei. Si volteggia in aria con il numero acrobatico ad alta emozione di Brenda e Dafne ed ancora in volo con il “Duo Passion”.

Come nei cartoons

Come nei cartoons arriva l’elefantessa Dumbo, pronta a giocare con il suo amato addestratore Lino Orfei; i maestosi felini, le tigri di Ivan Orfei ed ancora esotico in pista: dromedari, zebre, lama ed amabili caprette. Uno spettacolo da non perdere intrinseco di magia e divertimento per qualsiasi target di pubblico.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook Circo Amedeo Orfei e la pagina Instagram circoamedeo.