A Bassano in Teverina ecco il Presepe medievale con la guida di S.Francesco

Dopo il successo straordinario dello scorso anno torna, a Bassano in Teverina, la magia del presepe vivente all’epoca di San Francesco.

L’evento, all’edizione numero XXIII, dallo scorso anno è stato riproposto in chiave completamente rinnovata, creando, nell’antico borgo medievale, tra i caratteristici scorci del centro storico, un’esperienza unica per magia e suggestione.

Il Presepe è infatti ambientato nel 1200 ed è San Francesco a fare da guida lungo il percorso.

Tra speroni di tufo e vista mozzafiato, si inserisce il pittoresco quadro della Natività, animato da oltre centoventi figuranti in costume, a rendere incredibilmente magica la rappresentazione della nascita di Gesù.

Nella prima parte dell’itinerario, come in un vero e proprio tuffo nel passato, è possibile incontrare musici, focolieri ed arcieri che accompagnano il viaggio tra i banchi alla scoperta di mestieri dimenticati: dal calzolaio al fabbro, dal candelaio al falegname.

Un’occasione imperdibile per conoscere, dal vivo, i processi di lavorazione e l’utilizzo di materie prime che rischiano di scomparire oltre a poter degustare i prodotti tipici locali nei diversi stand gastronomici presenti.

Sarà infine San Francesco, insieme ad i suoi frati, ad accompagnare i visitatori alla messa in scena della Natività.

I quadri viventi, in un excursus storico che partendo direttamente dal 1200 arriva all’Anno Zero, si animano ogni mezz’ora e conducono fino alla nascita del Signore: dall’Annunciazione al sogno di Giuseppe per arrivare all’incontro tra Maria ed Elisabetta e alla Natività.

Organizzato dall’ amministrazione comunale, il presepe vivente si ripeterà il 26-29 dicembre ed il 5 e 6 gennaio.

In programma anche visite guidate alla famosa torre dell’Orologio che, all’interno, contiene il campanile della vicina chiesa santa Maria dei Lumi.

Per informazioni pagina Fb: https://www.facebook.com/events/451402059087400/ tel. 3473118021