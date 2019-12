Frosinone, led artistici per i murales di Via Ciamarra

I murales di via Ciamarra, dopo l’importante intervento di riqualificazione e restyling realizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il liceo artistico “Bragaglia”, usufruiscono, oggi, anche di una illuminazione speciale che ne mette in risalto la bellezza. È stata realizzata infatti l’installazione di circa 100 metri lineari di led di alta tecnologia, posizionati dall’alto verso il basso per consentire la visione notturna delle opere, che costituiranno un’attrazione per i visitatori e i cittadini di Frosinone nel tragitto dalla zona alta a quella bassa.

Estro di Giovani per la città

I murales, frutto dell’estro dei componenti dell’associazione “Giovani per la città”, sono stati realizzati nel 1995 per onorare la memoria di Carlo Ludovico Bragaglia, prolifico regista, sceneggiatore e fotografo che legò il proprio nome al movimento futurista, lavorando inoltre con attori del calibro di Totò, dei fratelli de Filippo e di Vittorio de Sica. Per evitare che un importante patrimonio identitario andasse perduto a causa dell’incessante azione degli agenti atmosferici, l’amministrazione comunale ha coinvolto il Liceo Artistico portando avanti un incisivo intervento di recupero: ora i murales saranno ulteriormente valorizzati grazie ai led artistici, che hanno trasformato l’opera muraria in un vero e proprio cortometraggio luminoso.