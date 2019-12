Raggi: “Abbiamo inaugurato la mostra Naked, la disabilità senza aggettivi”

Così la sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, oggi in Campidoglio abbiamo inaugurato la mostra “Naked. La disabilità senza aggettivi”, firmata da Oliviero Toscani e promossa dal Comitato Italiano Paralimpico.

Si sono messi in posa davanti all’obiettivo per abbattere ogni barriera culturale e fisica. Questa Amministrazione ha lo stesso scopo: lavorare affinché Roma diventi una città sempre più inclusiva e accessibile, tanto dal punto di vista architettonico quanto da quello culturale. C’è ancora tanta strada da fare. Continuiamo a lavorare insieme per andare avanti, passo dopo passo. La conquista della libertà e della dignità non si deve mai fermare.