Raggi: “Proteggi il cuore di Roma”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

“Proteggi il cuore di Roma” continua ad arrivare nelle scuole della città! Oggi siamo stati all’istituto Olcese, nel Municipio V, per condividerlo con gli studenti del quartiere.

Questo fumetto è un’occasione per far conoscere ai bambini e ai ragazzi i contenuti del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana: sono infatti comportamenti essenziali per rispettare la nostra città, l’ambiente e le altre persone.

Condivisione importante

Condividerlo con gli studenti è davvero importante. Vedere il loro interesse, accogliere le loro domande e poter rispondere attraverso la voce dei rappresentanti delle istituzioni e degli agenti della Polizia Locale è un momento prezioso di confronto e crescita.

Dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi abbiamo ricevuto una straordinaria risposta di impegno civico. Il cambiamento parte da loro. E’ per questo che i giovani possono diventare ‘ambasciatori’ di questi messaggi.

I ringraziamenti

Ringrazio l’istituto scolastico per aver ospitato l’evento, insieme all’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammìì, aGiovanni Boccuzzi Presidente MoVimento 5 Stelle V Municipio Roma, a tutti gli uffici di Roma Capitale che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e alla Polizia Locale di Roma Capitale che con una rappresentanza di giocatori delle squadre Primavera della A.S. Roma e della S.S. Lazio hanno accompagnato gli studenti nell’incontro di questa mattinata. Un grazie speciale all’illustratore Mario Improta, che ha messo gratuitamente a disposizione la sua ‘penna’ per il fumetto e che oggi ha disegnato insieme ai ragazzi dell’istituto.

Continueremo con eventi in tutti i Municipi, per collaborare con le scuole nel coinvolgimento attivo dei ragazzi su questi temi fondamentali. “Proteggi il cuore di Roma” non è solo un fumetto, ma un atto di amore per la città, uno stimolo pensato per i più giovani ad una riflessione condivisa e partecipata. Perché Roma è la nostra casa e sta a ognuno di noi rispettarla.