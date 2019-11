Frosinone città delle luci, tutto pronto

Tutto pronto per “Frosinone città delle luci”, iniziativa organizzata dall’amministrazione Ottaviani, per celebrare l’ingresso nel periodo delle festività natalizie.

Sabato 30 novembre alle 18 in piazzale Vittorio Veneto, si… accenderà un percorso che coinvolgerà l’intero capoluogo, fino al 10 gennaio, tra illuminazioni artistiche, giochi di luci e intrattenimenti, per godersi il Natale in città. Nel corso dell’evento di sabato, saranno inoltre accese le luminarie artistiche, contraddistinte dal campanile e dagli altri elementi realizzati ad hoc per il capoluogo.

Diverse iniziative

Diverse le iniziative e le sorprese in programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre: nei giardinetti presso la Chiesa Sacra Famiglia, sabato mattina (dalle 10.30 alle 13) è previsto il teatro dei burattini, mentre domenica, nello stesso orario, i piccoli presenti saranno protagonisti dello spettacolo con delle bolle di sapone… giganti. Sabato, sempre nei giardinetti presso la Chiesa della Sacra Famiglia, dalle 15 alle 17, sarà anche possibile acquistare prodotti a km 0 grazie alla presenza degli stand Coldiretti. In piazzale Vittorio Veneto, fino al 30 marzo, sarà possibile respirare una atmosfera fiabesca con la giostra dei bimbi, aperta ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Nel centro storico (piazzale Vittorio Veneto, largo Turriziani, corso della Repubblica), inoltre, sarà possibile ammirare particolari scenografie e decorazioni floreali che faranno da sfondo all’illuminazione artistica di personaggi amatissimi dai più piccoli e (piazza Valchera) dell’albero di Natale.

I Sambarato

Musica e danza, infine, con i Sambarato: la street band itinerante di 12 elementi, con le sue percussioni, guiderà gli astanti in un viaggio ritmico irresistibile. I musicisti partiranno, sabato, da Piazzale Vittorio Veneto alle 18, per poi diffondere le loro travolgenti note nella parte bassa del capoluogo.