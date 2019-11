Snami, esistono nella Asl di Frosinone dei servizi sanitari che sono doppioni

A giudizio dello SNAMI, sindacato dei Medici di Famiglia, esistono nella Asl di Frosinone dei

servizi sanitari sul territorio che sono doppioni tra di loro. Si tratta dei PAT e degli Ambufest che

replicano pedissequamente le funzioni istituzionali esclusive dei Medici di Famiglia e della

Guardia Medica.

Stato di cose denunciato

Lo SNAMI ha denunciato in maniera continuativa questo stato di cose da sempre,

come ampiamente documentato dagli innumerevoli interventi riportati dagli organi di stampa. Ha

rappresentato che si tratta di un evidente spreco ingiustificato dei soldi pubblici che toglie risorse ai

servizi sanitari veramente importanti e necessari. A tali ripetute e motivate denunce la precedente

dirigenza Asl è stata assurdamente sorda ed insensibile.

Stesse perplessità

Lo SNAMI, considerato il recente

avvicendamento del vertice Asl, torna a riproporre con forza le stesse perplessità ed a chiedere un

significativo ed evidente cambio di rotta. Non sembra giusta pratica di un’amministrazione

pubblica, spendere soldi del contribuente, pagando più volte lo stesso identico servizio a soggetti

estemporanei e creati ad hoc, non certo per l’interesse dei cittadini. Si sa che quando una cosa non

serve a niente, probabilmente serve a qualcos’altro. Potrebbe essere questo il caso. Ancor più

riprovevole appare il sistema di presentazione, realizzato, illudendo, tramite messaggi

propagandistici ingannevoli, i cittadini in buona fede. Cosa altro dire a questo punto? La speranza è

che queste modalità vengano disintegrate. Come sindacato abbiamo fatto tutto quanto necessario,

l’aspettativa è che la nuova dirigenza Asl faccia altrettanto, agendo con buonsenso ed etica a tutela

dei cittadini e del pubblico denaro.