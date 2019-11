Raggi: “Riqualificare l’area del parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Una ferita aperta nel cuore di Roma che ci siamo impegnati a risanare. In questi giorni abbiamo compiuto un passo importante: è stata approvata la variante del progetto, un atto fondamentale per poter procedere spediti con la modifica della convenzione con le società concessionarie dell’opera. Una volta predisposti gli ultimi atti amministrativi, potremo far ripartire i lavori.