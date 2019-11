Raggi: “Dobbiamo migliorare, passo dopo passo, la qualità della vita”

Così la prima cittadina romana:

Un passo alla volta ce la faremo. Nei giorni scorsi ItaliaOggi, in collaborazione con l’università La Sapienza, ha pubblicato l’annuale classifica sulla qualità della vita nei capoluoghi italiani: Roma è al 76esimo posto. Abbiamo ancora molto da fare ma finalmente, dopo decenni di immobilismo, qualcosa sta cambiando: abbiamo invertito una tendenza che da inizio millennio era negativa e si registrano i primi segni del cambiamento. Lo scorso anno eravamo all’86/mo posto.

Enorme sforzo

Dai numeri si può intuire lo sforzo che stiamo facendo, ricostruendo una città dalle macerie. Le buche ci sono ancora ma ne abbiamo riparate migliaia e ne ripareremo ancora nei prossimi mesi: non ci fermiamo.

Vogliamo dare a cittadini, turisti e visitatori una città sempre più vivibile e decorosa perché è la mia città, quella nella quale vivo.

Tante iniziative

Si muovono in questa direzione tutte le iniziative dell’Amministrazione: il risanamento dei bilanci, la legalità negli appalti, l’operazione #StradeNuove, programmi di rigenerazione urbana come “ReinvenTIAMO Roma”, la demolizione della Tangenziale Est, il rilancio di Atac con l’arrivo di 700 mezzi in più entro il 2021, il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), le moltissime iniziative culturali accessibili a tutti come l’Estate Romana, la Festa di Roma a Capodanno o Contemporaneamente Roma.

È evidentemente la strada giusta per migliorare – passo dopo passo, posizione dopo posizione – la qualità della vita a Roma. Avanti #ATestaAlta.