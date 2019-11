Anguillara Sabazia, Natale in festa a Ponton dell’Elce

L’albero di Natale a Ponton dell’Elce sarà un’opera d’arte unica al mondo, realizzato con materiale di recupero, decorato a mano, con temi che riguardano la Costituzione Italiana, l’Europa, la libertà, il lavoro, la solidarietà, l’innovazione.

L’albero di Natale sarà il contenitore attrattivo, capace di coniugare valorizzazione del territorio, cultura, ospitalità, tradizione, musica e folklore, ma anche momenti di riflessione.

L’inaugurazione

L’inaugurazione è fissata l’8 dicembre alle 15,30 davanti al centro commerciale Ponton dell’Elce, quartiere periferico del comune di Anguillara che per il Natale 2019 avrà per la prima volta, come albero natalizio, un’opera d’arte unica al mondo ideata dai responsabili dell’associazione “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO, realizzata dall’artista Michele Sala.

L’albero verrà posizionato in via dei Faggi, all’interno dello spazio della galleria commerciale, primo grande appuntamento del “NATALE IN FESTA A PONTON DELL’ELCE. Sarà il protagonista assoluto della programmazione natalizia che vede ben quattro iniziative che si terranno le domeniche di dicembre.

Incontri, tra workshop tecnici per appassionati di cibo, nonché un laboratorio di arte del legno dedicato ai più piccoli.

Michele Sala

Il realizzatore dell’opera natalizia è l’artista Michele Sala, abita a Roma, ama molto Anguillara tanto che ha una casa nel centro storico del borgo e ha una lunga formazione artistica. Ha conseguito diploma di maturità artistica e di grafica pubblicitaria, lunga esperienza nell’ambito del web designer e animatore senior, realizza produzioni nel campo dell’animazione digitale per il web casting e per Cd-Rom multimediali dedicati all’edutainment. Digital animator, ha fondato nel 1996 la società Xmedia, responsabile dell’area cartoon per la produzione di giochi e animazioni finalizzati al web entertainment super visionando la qualità delle realizzazioni del suo team di lavoro.

Ha insegnato computer grafica all’IED, Istituto Europeo di Design a Roma, indirizzata ad applicazioni per illustrazione e animazione su supporti digitali. Ha partecipato a concorsi internazionali sempre più attenti allo sviluppo dell’entertainment e alla web animation; on line molti suoi lavori su HotWired Animation tra cui “Polli”, selezionato a LILLE 2001 (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE L’INTERNET). Ha partecipato al concorso di Cannes 2001 nella categoria web-cartoon, come unico rappresentante per l’Italia, con il corto “The Svuotcher”.

Ha progettazione e realizzazione grafica per FERRERO, per Sprite per CocaCola Company, digital illustrator, collaborazioni con la Rai per animazioni del programma televisivo “Mixer e del programma “Quark”.

Il commento di Simonetta D’Onofrio

“Vogliamo promuovere una cultura del territorio reale, un’attenzione fortissima verso questo quartiere, che da anni non ha mai goduto di una programmazione ricreativa strutturata. L’albero di Natale avrà dei concetti richiamati dalla Costituzione, frasi che arriveranno dal web ispirate ai temi che tutti giorni fanno parte della vita quotidiana – commenta Simonetta D’Onofrio – presidente dell’associazione Diritti Cittadinanza del Lago – il filo conduttore è come siano importanti i diritti di ognuno di noi, spesso calpestati. Spero che ammirare l’albero susciti per la nostra terra e per i visitatori un’attenzione particolare verso le tante difficoltà che si possono incontrare. L’albero di Natale è uno dei simboli che meglio raffigura le festività natalizie, rappresenta il rinnovarsi della vita, l’invito è di venirlo a vedere con tutta la famiglia l’8 dicembre alle 15,30 a Ponton dell’Elce. Sarà anche un momento ricreativo bello, con musica natalizia e tante leccornie”.