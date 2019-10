Rifondazione Comunista Napoli contro la privatizzazione del trasporto pubblico locale

Trasporto pubblico napoletano e campano.

Avanza la privatizzazione

Sta per partire la gara europea indetta dalla Regione Campania per il bacino unico regionale diviso in lotti e, mano a mano che si avvicina la scadenza, ecco d’incanto che escono i soldi per l’acquisto di 507 autobus da distribuire tra i Comuni capoluogo e le province campane (dei 507 autobus 65 andranno al Comune di Napoli e 153 alla Città Metropolitana).

Ciò a conferma che la mancanza di fondi era strumentale al processo di privatizzazione, come abbiamo sempre sostenuto.

Per un’azienda unica

Rifondazione Comunista, insieme a forze della sinistra di classe e del sindacalismo conflittuale, si è battuta con decisione affinché il servizio di TPL dell’area napoletana restasse pubblico, facendo anche la proposta di un’unica Azienda che accorpasse CTP e ANM per sfruttare le economie di scala che ciò avrebbe procurato, portando questa proposta nelle aule consiliari del Comune e della Città Metropolitana attraverso la consigliera Elena Coccia.

C’è stata una chiara mancanza di volontà politica anche da parte di de Magistris, sia come Sindaco di Napoli che metropolitano, a differenza di altre situazioni come quella di Genova, dove l’ Azienda Unica metropolitana con la fusione dell’azienda del capoluogo ligure con quella della Città Metropolitana è, ormai, una realtà e dove il servizio verrà affidato in house (senza gara europea). Inoltre i privati non potranno entrare nel Consiglio d’ Amministrazione.

Aumenti in vista e lavoro in calo

La privatizzazione, se in una prima fase potrà, forse, portare un certo miglioramento del servizio – che è stato volutamente ridotto ai minimi termini per portare le aziende pubbliche del settore ad una situazione fallimentare – successivamente verrà pagata dall’utenza con aumento di biglietti e abbonamenti, taglio dei rami secchi e peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti.

Rifondazione Comunista continuerà a battersi in appoggio alle rivendicazioni dei lavoratori del settore e si impegna a lottare per ottenere la ripubblicizzazione anche dopo la conclusione dell’iter di privatizzazione.