Raggi: “L’obiettivo è continuare a restituire decoro e dignità alla città”

A seguito delle indagini della Polizia Locale di Roma Capitale sono scattate le denunce nei confronti di una ditta di autoriparazioni a Roma Nord, che smaltiva illegalmente rifiuti speciali in un’area trasformata in discarica abusiva in zona Tiburtina, nell’area est della città. Il responsabile trasportava e abbandonava illegalmente grandi quantità di pneumatici, materiali di risulta e mobili.

Anche grazie al supporto dei sistemi di video sorveglianza presenti nell’area, installati per il controllo dei reati ambientali, è stato possibile accertare gli illeciti. Ora il responsabile, oltre alla denuncia per i reati ambientali, dovrà pagare una sanzione di oltre 5mila euro per l’esercizio abusivo di attività di autoriparazione. La sua officina è stata sequestrata dagli agenti. Oltre al proprietario della ditta, sono state denunciate altre quattro persone. Si continua a indagare su altri sei individui, ritenuti responsabili di analoghi illeciti ambientali nella stessa area.