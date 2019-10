Napoli, Polizia Locale: intervento Rione Sanità

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale nel rione Sanità.

In via Supportico Lopez, teatro nei giorni scorsi di un investimento di una donna anziana ancora in prognosi riservata, personale della U.O. Stella ha controllato tutte le attività commerciali riscontrando moltissime irregolarità da parte degli esercenti. In particolare veniva sanzionata una indiscriminata ed illecita occupazione di suolo pubblico, contestando 12 trasgressioni per l’occupazione abusiva di suolo pubblico con relative comunicazioni alla COSAP per il recupero dei diritti evasi oltre ad una trasgressione alla O.S. 1343 del 10.08.2006 relativa alla vendita di alimentari privi di protezione igienico sanitaria, con il consequenziale sequestro e distruzione di 200 kg. di frutta e verdura esposta agli agenti atmosferici. Durante le operazioni venivano, inoltre, elevati n. 30 verbali a conducenti di veicoli per infrazioni al Codice della Strada.