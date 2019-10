Trevignano Romano: “Una saggezza nuova per una nuova era”

Nella Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano, sabato 5

ottobre 2019 alle ore 17.30 si torna a discutere di Keynes – il più

grande economista del Novecento le cui teorie sono state alla base

dello sviluppo nel dopoguerra – e dell’attualità del suo pensiero per

rilanciare una positiva prospettiva economica e sociale.

Ne parleranno Giorgio La Malfa che ha curato la pubblicazione di un

volume, pubblicato nella prestigiosa collanaI Meridiani di Mondadori,

dedicato alla Teoria Generale dell’occupazione, dell’interesse e della

monetadi J. M. Keynes elo scrittore ed editorialista del Corriere

della sera, Massimo Franco.

La traduzione in italiano della Teoria Generale e di altri ventotto

scritti di Keynes, alcuni finora mai tradotti in italiano, il saggio

introduttivo (dal titolo Una saggezza nuova per una nuova era), la

cronologia della vita di Keynes sono di Giorgio La Malfa. Le

cinquecento annotazioni della Teoria Generale e degli altri scritti

sono di Giorgio La Malfa e Giovanni Farese.

Presentato a maggio scorso all’Accademia dei Lincei alla presenza del

Presidente della Repubblica e delle più alte autorità istituzionali,

accademiche ed economiche, il volume è stato al centro di dibattiti e

confronti dell’autore con il Governatore della Banca d’Italia, con il

Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli, con

il Prof. Sabino Cassese,con il Prof. Pierluigi Ciocca, con il Prof.

Giuliano Amato, con l’on. Luigi Zanda ed altri a Milano, Cosenza,

Ravenna, Roma, Porto Santo Stefano, mentre più che positivi sono stati

gli innumerevoli commenti e recensioni degli organi di stampa.

Un’opera unica nella vastissima letteratura sul grande economista

inglese che intende riportare l’attenzione sul pensiero di Keynes,

riproponendolo come guida per la ricerca di soluzioni ai complessi

problemi economici, sociali e politici delle società contemporanee.

“Il nostro Paese – afferma infatti Giorgio La Malfa – deve rimettersi

in moto e riprendere un cammino interrotto da troppi anni eper questo

dobbiamo rilanciare il pensiero di Keynes ed orientare l’azione

politica verso programmi correttivi del sistema di mercato. Abbiamo

infatti di nuovo bisogno che la presenza autorevole della mano

pubblica integri e corregga il mercato nelle sue determinazioni

spontanee, somministrando interventi con competenza e accortezza”.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Trevignano Romano, Claudia

Maciucchi che introdurrà con il suo intervento l’iniziativa inserita

nel quadro delle occasioni che la cittadina lacustre offre già da anni

ospitando personalità che contribuiscono ad arricchire il patrimonio

delle scienze economiche, politiche, culturali e sociali italiane.