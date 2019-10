Pianese (Coisp): “Una bancarella tolta non fa ‘primavera’”

“Fa sorridere amaramente il fatto che il sindaco di Roma Virginia Raggi pensi di aver ripristinato la sicurezza di un quartiere solo per aver spostato gli ambulanti da via Appia Nuova“. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “La sicurezza di un territorio va garantita attraverso misure concrete atte a tutelare in maniera efficace l’incolumità dei cittadini. Dal momento che il primo cittadino della Capitale è espressione di un partito di governo, potrebbe spendersi per far aumentare gli agenti delle Forze dell’Ordine a presidio della Città e, per quanto di sua competenza, potrebbe fare in modo che l’illuminazione stradale sia sempre attiva. Al contrario, una bancarella tolta, seppur abusiva, non fa ‘primavera’”, conclude.