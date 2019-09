La Raggi sui controlli della Polizia Municipale

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oltre 5000 controlli, 2400 violazioni accertate per comportamenti irregolari o pericolosi su strada, 330 infrazioni rilevate, 149 veicoli rimossi per soste irregolari, 200 alcol test eseguiti, 7 patenti ritirate e 4 persone denunciate per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

È questo il bilancio dell’attività della Polizia Locale in questo week end nelle vie e piazze del Centro Storico, Trastevere, Testaccio, piazza Bologna e San Lorenzo. È stata data particolare attenzione anche le aree intorno la Stazione Termini e Ostiense, dove sono proseguiti gli interventi di ripristino del decoro avviati nei giorni scorsi.

Ulteriori controlli hanno riguardato il rispetto delle regole anti-alcol e il commercio abusivo: 40 le persone sanzionate per inosservanza delle prescrizioni sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori dall’orario consentito. 15 attività e pubblici esercizi sono stati multati per occupazioni di suolo pubblico non conformi, musica ad alto volume e buttafuori irregolari. Centinaia i prodotti alimentari sequestrati per mancanza dei requisiti obbligatori di tracciabilità ed etichettatura.

Voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare la sicurezza e il decoro della nostra città.