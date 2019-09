Una pizza al Centro Storico di Napoli per Amato Ciciretti

Momenti di relax per Amato Ciciretti nel centro storico di Napoli. L’attaccante del club partenopeo ha scelto di trascorrere la serata in via dei Tribunali e di fermarsi a mangiare una bella pizza “diavola” da “Casa Capasso” al civico 292, di proprietà del suo procuratore Vincenzo Pisacane e del pizzaiolo Enzo Capasso.

Tra la pizzeria-trattoria e il mondo del calcio c’è un bel feeling. Infatti, già qualche giorno fa voi ha fatto tappa il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio, mentre a pochi giorni dall’apertura ad agosto toccò a Gennaro Tutino, giovane attaccante napoletano e di proprietà del Napoli ma da questa stagione in prestito al Verona in Serie A. Capasso, tra l’altro, insegnò a Dries Mertens come fare una pizza in un video diventato poi virale.