Villani: Stati Generali del Mare – 3° edizione sul tema “Plastic free”

Prosegue anche per il 2019 l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella valorizzazione della risorsa mare come programmazione strategica, consolidando i successi delle scorse edizioni, dando il via alla 3ª edizione degli Stati Generali del Mare 2019. A tal proposito sul sito del Comune di Napoli è presente il relativo “Avviso” per l’acquisizione delle proposte da parte di soggetti privati e pubblici, di istituti scolastici secondari di 1° e 2° grado, di operatori balneari e ittici, artigiani, e associazioni di categoria. Si invitano tutti gli interessati a cliccare sul seguente link: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/39070 in cui troveranno il testo dell’Avviso e la scheda di sintesi, che dovrà essere compilata di tutte le informazioni necessarie all’adesione degli Stati Generali del Mare 2019. Si evidenzia che tutte le proposte dovranno essere esplicitamente “Plastic Free” secondo il dettato dell’Ordinanza Sindacale “Lungomare Plastic Free”. Non è un caso che il comune denominatore di chi vorrà aderire è il tema Plastic Free, ciò per rafforzare l’esigenza di una corale e attenta partecipazione con iniziative ad impatto zero” –ha dichiarato la Delegata al Mare, Daniela Villani.