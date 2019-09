Raggi: “Occorre promuovere la funzione rieducativa della pena”

Così la prima cittadina romana:

Promuovere la funzione rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei detenuti. Questo l’obiettivo dell’approvazione del nuovo protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Gli ottimi risultati raggiunti quest’anno dai detenuti che hanno partecipato al progetto ‘Mi riscatto per Roma’, lavorando per la manutenzione delle strade e del verde della nostra città, ci ha spinto a continuare in questa direzione. Con l’approvazione da parte della Giunta Capitolina si può ora procedere alla firma e al rinnovo di questo importante protocollo.

Con alcune novità: si delinea la possibilità di prevedere interventi dei detenuti nelle aziende agricole di proprietà di Roma Capitale, come Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. Il nuovo protocollo istituisce, inoltre, una cabina di regia da riunire con cadenza periodica e almeno una volta ogni due mesi per condividere i risultati delle attività avviate.

Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa iniziativa che dimostra come Roma sia una comunità solidale e una città all’avanguardia nell’ambito del sociale. L’apprezzamento internazionale ricevuto per i nostri progetti con i detenuti, avviati a partire dal marzo del 2018, ci spingono ad ampliare sempre di più l’offerta lavorativa su base volontaria per le persone soggette a misure restrittive.

Ringrazio il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Daniele Frongia Assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma con delega ai rapporti con il Garante dei detenuti e l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre per aver creduto in questo progetto e per essersi impegnati per realizzarlo.