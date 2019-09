Raggi: “Abbiamo aggiunto un altro tassello fondamentale per il risanamento di alcuni acquedotti”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo aggiunto un altro tassello fondamentale per il risanamento di alcuni acquedotti nell’area nord della città. Possono infatti partire gli interventi per garantire acqua potabile a tutti cittadini di quella zona: in alcune case non era infatti possibile utilizzarla per via di tracce di arsenico provenienti da fonti contaminate.

Con una delibera della Giunta Capitolina abbiamo approvato il progetto definitivo per la bonifica degli acquedotti Arsial di Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia, nel quadrante nord della città.

Ci avviciniamo sempre più alla risoluzione del problema dell’acqua potabile in alcune zone dei municipi XIV e XV. In questi anni abbiamo tamponato il problema provvisoriamente, utilizzando le autobotti, mettendo il cloro nelle tubature o, nei casi di pericolo per la salute dei cittadini, vietandone l’utilizzo. La nuova condotta idrica, che sarà realizzata da Acea Ato2, consentirà di eliminare le tracce di arsenico che provengono da fonti contaminate.

Ritengo che l’acqua sia un bene primario e come tale debba essere garantito a tutti i cittadini. Così come abbiamo già fatto per 70 famiglie ripristinando l’uso dell’acqua corrente grazie alla bonifica dell’acquedotto Santa Brigida nel Municipio XIV.