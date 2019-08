Raggi: “La sicurezza dei cittadini viene al primo posto”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La città va rispettata e la sicurezza dei cittadini viene al primo posto. Questo fine settimana sono scattati oltre 5000 controlli per il decoro, la sicurezza stradale e il commercio, effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale e concentrati nelle zone della movida e del centro storico: oltre 1300 le sanzioni emesse e 3 le persone multate per essersi bagnate in una fontana di Piazza Navona.

Due persone all’alba di ieri e una questa notte, infatti, sono state fermate nella Fontana dei Quattro Fiumi: per loro è scattata la sanzione e l’ordine di allontanamento, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nelle zone più ‘calde’ del venerdì e sabato sera: dalle piazze del Centro Storico a Trastevere, Ostiense, Testaccio e Ponte Milvio fino alle aree della Stazione Termini, di Piazza Bologna e San Lorenzo.

I comportamenti pericolosi su strada sono stati passati al setaccio, per la sicurezza di tutti: sono state rilevate 219 infrazioni per eccesso di velocità e 5 patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sono state poi rimosse 80 auto, per soste irregolari o d’intralcio alla circolazione.

Gli agenti sono intervenuti anche tra i locali scoprendo 10 irregolarità per consumo e vendita di alcol fuori dall’orario consentito e 4 per tracciabilità ed etichettatura degli alimenti.

Non mi stancherò mai di ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Locale per il fondamentale impegno che portano avanti, ogni giorno, al servizio dei cittadini, anche vigilando sulla sicurezza e sul decoro della città.