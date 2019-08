Muscarà (M5S): “Il bulimico italiano …..d’acqua plastificata”

Così la consigliera regionale del M5S sulla sua pagina Facebook:

Credo che non vi sia paese al mondo che consumi una cosí mostruosa quantitá di bottiglie di plastica, siamo il paese più ricco d’acqua potabile, ma preferiamo quella plastificata .

La recrudescenza della patologia bulimica dell’ italiano appare ancora piú evidente se si raffrontano le abitudini dell’ italiano rispetto agli altri popoli .

Il bulimico italiano entra nel bar e non chiede un bicchiere d’ acqua ma una” bottiglietta piccola ” Due sorsi e la butta via

Va al supermercato e si carica la soma di scorte d’acqua plastificata.

Al ristorante storce il naso per le pietanze, ma deglutisce con soddisfazione l’acqua plastificata.

Ma la cosa davvero terrificante é l’ultima nata, la bottiglietta micro per i bambini da infilare nello zaino da mani sapienti ed amorevoli affinché il cucciolo non corra il rischio di abbeverarsi al rubinetto.

Una gestualitá che diventa abitudine di vita e che sta inducendo una intera popolazione a rinunciare al diritto di pretendere che l’ acqua potabile sia ottima, e che sta fornendo,con ogni sorsata, materiale per gli inceneritori ed arricchendo i gestori delle fonti che spesso pagano una tariffa per la nostra preziosa acqua, piú bassa di quella dei contatori delle nostre case

In poche parole guadagnano:

i gestori delle fonti

I fabbricanti di bottiglie di plastica

I trasportatori

gli inceneritoristi

E noi paghiamo per farci avvelenare e per avvelenare la terra .

La bulimia è la malattia del ‘insoddisfazione che deve gonfiare la pancia come un otre e sembra proprio che l ‘ italiano abbia chiuso gli occhi e si sia ammalato gravemente