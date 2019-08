La Raggi sulle operazioni di abbattimento della Tangenziale Est

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Le operazioni necessarie per l’abbattimento della Tangenziale est stanno procedendo regolarmente. E dopo aver avviato il cantiere, all’inizio di agosto, siamo anche intervenuti per ripristinare il decoro nell’area della sopraelevata all’altezza della stazione Tiburtina.

Gli agenti del reparto Pics della Polizia Locale sono intervenuti ieri mattina in collaborazione con personale e mezzi Ama, per eliminare bottiglie, pezzi di vetro, altro materiale e per ripulire la zona.

I lavori che interessano questo tratto di tangenziale sono quindi già partiti e dureranno complessivamente 450 giorni.

Nella fase iniziale si stanno effettuando scavi, sondaggi e prelievi di materiali, che ora soni in laboratorio per le analisi. Si tratta di un lavoro necessario e fondamentale, sia per scongiurare la presenza di amianto o altri elementi tossici che per consentire, successivamente, un riuso al 100% dei materiali stessi.

Sono lavori che i cittadini attendevano da 20 anni. Il cantiere è partito e andrà avanti come da programma, per la riqualificazione dell’intera area.