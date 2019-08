Ostia, torna la Sagra della Tellina al Borghetto dei Pescatori

Torna la Sagra della Tellina di Ostia! E’ tutto pronto per l’edizione 2019 della Sagra della tellina del Borghetto dei Pescatori che prenderà il via martedì 27 Agosto e si concluderà domenica Primo Settembre. Un appuntamento da non perdere: il più atteso dell’estate della Capitale e del litorale romano. La kermesse, Patrocinata dal X Municipio, si svolgerà nel palcoscenico naturale dello storico rione a pochi metri dal Canale dei Pescatori nel cuore storico del Lido.

La manifestazione

Un appuntamento che per sei giorni consentirà di prendere parte a dibattiti, spettacoli musicali e di cabaret e, naturalmente, di assaggiare i gustosissimi spaghetti con le telline. Particolarmente attesa la processione delle barche dei pescatori in onore della loro protettrice Stella Maris.

Processione che si snoderà lungo il percorso che va dal Canale dei Pescatori al Pontile di Ostia. A seguire, la celebrazione del Matrimonio tra pescatori ed il mare. Non mancheranno esposizioni di artigianato e curiosità locali nel mercatino aperto tutti i giorni.

La regina della festa rimane come ogni anno però la tellina che abbonda nello specchio di mare del litorale romano e che i pescatori si daranno da fare per portare a terra in grande quantità.

Il Borghetto dei Pescatori

Il Borghetto dei Pescatori per il Lido di Roma rappresenta un punto fermo. Inaugurato ufficialmente il 4 aprile 1932, è un luogo dove i pescatori custodiscono gelosamente le antiche tradizioni dei loro avi.

Per questo, passeggiando per le vie del Borghetto, è possibile percepire ancora oggi nell’aria la presenza di tutte quelle affascinanti figure che hanno ispirato artisti di ogni epoca, oltre che la magia unica di un luogo che gira tutto intorno al caratteristico porticciolo ed al Canale dei Pescatori, realizzato dai romani nel 356 a.C.