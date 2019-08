Notte stellare per la finale nazionale di Miss Venere 2019

Cresce l’attesa per la finale nazionale del concorso di bellezza Miss Venere 2019, previsti 5mila spettatori. Il comune di Acireale nel catanese, ospiterà le cento ragazze finaliste per due serate il 24 e il 25 agosto, nella storica piazza del Duomo, che si vestirà di fascino e bellezza.

Le ragazze selezionate in tutta Italia, grazie al lavoro svolto dalle agenzie, Hostessmodelle, Metropolitan Generation, Passion Model, Magic Staff Eventi e Gente di Domani, saranno giudicate da una commissione di professionisti. Base logistica per le finaliste sarà il prestigioso 4 stelle ”Marina Palace Hotel” nell’area marina protetta ”Isole dei Ciclopi” ad Acitrezza nel catanese. Le Miss avranno a disposizione ogni confort per prepararsi, all’insegna del relax, per affrontare le due giornate di selezione.

Sabato 24 agosto avrà luogo la prefinale, in sfida 100 ragazze, ma soltanto 70 miss accederanno alla finale di domenica 25 agosto. Sfida aperta in passerella, le aspiranti miss sfileranno in tre performance, casual, costume ed elegante e saranno seguite dal coreografo nazionale Antonio Russo in collaborazione con Elisa Rini coordinatrice nazionale del concorso, fotografa nazionale Chiara Taravella. A supportare la kermesse di bellezza gli sponsor ufficiali, Lop Liquids e Kabee flavour.

Tra le miss che parteciperanno le fasciate: Miss Venere Sicilia, Antonella Montalbano; Miss Venere Toscana, Ginevra Eschiti; Miss Venere, Umbria Flavia Montanari; Miss Venere Roma, Francesca Sabatini; Miss Venere Palermo, Asia Cipriano; Miss Venere Lazio. Federica Lala; Miss Venere Liguria, Elena Baudinelli. Ad ambire nuovamente al titolo nazionale anche la palermitana, Sofia Bianchi, già finalista del 2018, seconda classificata con il titolo di Miss Venere Eleganza. Il concorso offre alle ragazze la possibilità di dar sfoggio del talento, nel settore della moda con svariate opportunità. Le prime classificate riceveranno premi targati Victoria’s Secret. La vincitrice, come da rito sarà fasciata ed incoronata dal Patron del concorso Fabrizio Dia.