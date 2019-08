Latina, sono in spedizione le bollette Tari 2019

Sono in spedizione le Bollette Tari 2019.

La ditta affidataria del Servizio di Recapito (Determinazione Dirigenziale n°926/2018 del 04/06/2018) è la società C.S.I. s.r.l. – Centro Sicurezza Italia s.r.l. (P.I. 03424590614), Via Gran Bretagna / angolo Via Irlanda – 81055 di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Le bollette vengono inviate a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancato recapito la ditta affidataria lascerà un avviso di giacenza. Potrete concordare una seconda riconsegna contattando telefonicamente la C.S.I. srl – Lions Poste al n. 0823/844691 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o potrete recarvi presso i loro uffici di Latina in Via Pastrengo 34, nei giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.