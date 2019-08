Frosinone, modifiche alla circolazione in viale Roma

Da lunedì 26 agosto e fino al termine dei lavori sono istituiti in viale Roma (tratto da intersezione via Ponte la Fontana – via san Gerardo, uscita tunnel) il senso unico alternato e il divieto di circolazione per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, compresi i veicoli del trasporto pubblico.

L’ordinanza di regolamentazione della circolazione è stata emanata dalla Polizia locale di Frosinone (responsabile del procedimento, il vice comandante Giancarlo Tofani) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sostituzione del collettore fognario.