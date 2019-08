Le info della Raggi per chi percorre Via Tiburtina direzione Gra

Così la prima cittadina della capitale:

È aperto da una settimana il cantiere per l’abbattimento del tratto della Tangenziale Est. Un intervento che i residenti aspettavano da 20 anni. La viabilità nel quadrante della stazione Tiburtina è cambiata e voglio dare qualche info utile a cittadini, automobilisti e motocilisti.

Per coloro che provengono dall’A24 non ci saranno sostanziali variazioni. Chi percorre via Tiburtina direzione Gra, proveniente da piazzale del Verano, all’altezza di piazzale delle Crociate troverà chiuso l’accesso alla Tangenziale, direzione Salaria.

Per chi, invece, percorre via Tiburtina proveniente dal Grande Raccordo in direzione di piazzale del Verano, troverà chiusa la rampa di accesso al tratto sopraelevato direzione Salaria, subito dopo via Masaniello.

Chi percorre la Tangenziale, proveniente da San Giovanni, può percorrere il tratto sotterraneo, trovando chiuso il vecchio tracciato con l’obbligo di passare sulla rampa che immette su via Tiburtina/Portonaccio, direzione Grande Raccordo Anulare.

Chi percorre il vecchio tracciato della Tangenziale, proveniente da Batteria Nomentana, troverà chiuso il tratto della Circonvallazione Nomentana all’altezza del numero civico 474, con la possibilità di percorre la complanare laterale o di svoltare a destra su via di Teodorico, direzione via Lorenzo il Magnifico/Largo Mazzoni.

Infine, per chi percorre la Tangenziale Est, direzione San Giovanni, dal piazzale della Stazione Tiburtina dopo via Mazzoni e l’ex Ittiogenico, la strada si biforca in due: sulla destra sarà, sempre, possibile arrivare a via della Lega Lombarda, sulla sinistra si potrà prendere la rampa di immissione su via Tiburtina, direzione Portonaccio/Gra oppure portarsi sul vecchio tracciato della Tangenziale, direzione San Giovanni.