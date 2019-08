Due regioni (Lazio ed Emilia-Romagna), tre Parchi divertimento, un’unica sfida per oltre 15mila potenziali partecipanti.

Il trofeo dell’estate si conquista con le Cocomeriadi di Ferragosto, organizzate in contemporanea giovedì 15 agosto a Zoomarine (Torvaianica), Aquafelix (Civitavecchia) e AcquaJoss (Consalice, Ravenna), i tre Parchi italiani del Gruppo Dolphin Discovery.

Le gare

Il giorno più caldo dell’estate ospita la sfida dei record: quattro gare a suon di cocomero per salire sul podio di Ferragosto.

Tradizione storica di Zoomarine, le sfide del 2019 saranno top secret fino all’ultimo momento ma negli anni scorsi le Olimpiadi del cocomero si sono disputate con gare di degustazione, velocità e resistenza tra attrazioni acquatiche, montagne russe e piscine.

Le parole di Lenzi

“Questa sfida di metà estate è una nostra tradizione, un evento che organizziamo da diversi anni, sempre di grande successo. Quest’anno puntiamo al record, avendo in Italia tre Parchi di proprietà del nostro Gruppo e potendo quindi contare sul potenziale coinvolgimento di oltre 15mila persone. La sfida si annuncia maxi, come anche la scorpacciata di cocomero, frutto estivo per eccellenza” commenta il dott. Renato Lenzi, amministratore delegato dei tre Parchi coinvolti (Zoomarine, Aquafelix e AcquaJoss) e vice presidente Divisione Europa del Gruppo proprietario, la multinazionale messicana Dolphin Discovery.

Oltre alle Cocomeriadi, non mancheranno i Beach Party a tema, Schiuma Party, balli di gruppo, dj-set e animazione.