Napoli, Polizia Locale: controlli cani abbandonati

La Polizia Locale reparto Tutela Ambientale,unitamente alla ASL Veterinaria, è intervenuta nella zona di Gianturco in Via Brecce a Sant’ Erasmo e via Nicolini per la segnalazione di cani randagi liberi nel quartiere che vagano spaventando i passanti. Gli animali -tre esemplari-che destavano preoccupazione all’interno del quartiere sono stati presi e portati alla Asl Veterinaria del Frullone, i medici e gli operatori specializzati si occuperanno dei cani provvedendo alle vaccinazioni, sterilizzandoli per contenere il randagismo e inserendo il microchip . Stessa sorte per tre cuccioli prelevati nell’ex campo nomadi di Via Ferraris, I cuccioli come di prassi sono entrati nel circuito di adozione assistita anche grazie alla collaborazione dei volontari. In via Nicolini, veniva segnalata la presenza di un Pitbull vagante presumibilmente lasciato libero dal titolare di un officina locale. Gli Agenti dopo alcune ore in zona hanno individuato sia l’animale che il proprietario, il quale è stato accompagnato alla asl veterinaria per il riconoscimento dell’animale e per le contestazioni di rito per aver lasciato il cane libero nel quartiere. Il cane ora sarà destinato a vivere in un area verde adatta e non per strada o in officina.