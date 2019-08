Saiello (M5S): “Hanno scelto di giocare d’azzardo per interessi personali”

Così il consigliere regionale in Campania del M5S:

Hanno scelto di mettere fine a un Governo che per la prima volta aveva messo al centro gli interessi degli italiani, scritti nero su bianco in un Contratto. Hanno scelto di giocare d’azzardo per interessi personali.

Adesso andiamo a elezioni il prima possibile, ma prima tagliamo i parlamentari. Bastano 2 ore. Poi torniamo al voto.