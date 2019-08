Raggi: “Non ci fermiamo contro gli zozzoni”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo raccolto 288 immagini di ‘zozzoni’ grazie alle fototrappole posizionate nei pressi della Cassia, a Nord di Roma. Le foto sono ora al vaglio delle autorità.

Stiamo parlando di incivili ‘pendolari’ che spesso, non volendo fare la differenziata nei propri Comuni di residenza, vengono nel territorio di Roma Capitale e buttano i propri rifiuti in modo irregolare.

Per questi comportamenti non esiste alcuna forma di tolleranza: è il caso di un camion colto in flagranza dalla Polizia Locale mentre gettava a terra diversi sacchi neri.

In questi giorni ho firmato un’ordinanza per sanzionare duramente i “turisti dei rifiuti”, affidando alla Polizia Locale di Roma Capitale il compito di vigilare nelle aree particolarmente colpite.

Nel frattempo – come potete vedere dalla foto – i lavoratori di Ama continuano a ripulire.

Qui siamo a via Andreassi, uno dei tanti punti della Cassia che, da anni, è oggetto di sversamenti selvaggi da parte di questi “zozzoni pendolari”.

Noi non ci fermiamo.