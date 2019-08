Latina, il Comune incontra residenti e operatori della zona pub

Tra ieri e oggi si sono svolti in Comune due incontri che alcuni residenti e operatori commerciali della cosiddetta zona dei pub avevano richiesto all’Amministrazione. I colloqui con i cittadini sono stati tenuti dal Sindaco Damiano Coletta e dalla Vice Sindaco e Assessora a Legalità e Sicurezza Maria Paola Briganti. Mercoledì pomeriggio sono stati ricevuti i residenti, mentre questa mattina è stata la volta dei commercianti.

Sono questi i primi di una lunga serie di confronti che il Comune intende portare avanti sia con i cittadini che abitano il quartiere – che presto sarà interessato da un importante progetto di messa in sicurezza infrastrutturale – sia con tutti i titolari delle attività, un’azione di condivisione attraverso la quale l’Amministrazione vuole mantenere costantemente aperto il dialogo con tutti coloro che frequentano la zona per motivi lavorativi, residenziali o di svago. L’obiettivo è concertare la regolamentazione e le misure da adottare una volta che il progetto di messa in sicurezza sarà divenuto realtà con l’installazione dei dissuasori automatici e l’istituzione della Ztl flessibile.

Il Comune ha immediatamente recepito alcune istanze emerse in questi due incontri relativamente alle modalità di raccolta dei rifiuti e alla modifica degli stalli per il carico e lo scarico delle merci.

«Il quartiere dei pub è una risorsa della città – ha commentato il sindaco Damiano Coletta – e il percorso di confronto che abbiamo avviato intende valorizzare questo luogo sempre nel rispetto delle regole e del vivere civile, a tutela della qualità della vita di tutti, residenti, operatori e semplici avventori».

I prossimi incontri partiranno nel mese di settembre.