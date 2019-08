Raggi: “Siamo a favore delle grandi opere utili”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sfatiamo un mito: non siamo contrari alle grandi opere, noi siamo a favore delle opere utili!

Il Piano urbano della mobilità sostenibile è la visione strategica della nostra città. È espressione di come la immaginiamo da qui ai prossimi 10 anni. Un disegno strutturato, che comprende più di 38 chilometri di nuove metro, 58 km di linee tranviarie, oltre 293 piste ciclabili e non solo. Idee che prendono forma all’interno di questo corposo documento, che è la base per lo sviluppo di Roma.

Negli anni la nostra città, purtroppo, è diventata a servizio del traffico privato. Il Pums rimette al centro la persona, a favore del trasporto pubblico, con un piano pensato soprattutto per le periferie.

Abbiamo immaginato la Roma del futuro e abbiamo iniziato a costruirla passo dopo passo. Un processo concreto, reso possibile grazie a una programmazione capillare: dalle nuove linee tranviarie, alle ciclabili e preferenziali.

Oggi gli spostamenti di auto e moto sono più del 64 per cento e solo il 36 per cento utilizza i mezzi pubblici, bici e sharing. Con il Pums avremo una completa inversione di marcia: parliamo del 52 per cento di spostamenti con i mezzi pubblici e del 48 per cento con quelli privati.

Ringrazio l’assessore @Linda Meleo, l’assessore Luca Montuori, i consiglieri, gli uffici, i dipartimenti e le nostre aziende partecipate per il lavoro svolto finora.

Il piano è stato costruito insieme ai territori, ai cittadini, veri protagonisti del piano. Questo programma è per loro. Per questo abbiamo inserito le opere utili, le priorità che ci hanno indicato.

Dobbiamo riconfigurare l’assetto della città. Obiettivo è vivere in una città meno trafficata e più a misura d’uomo. Oggi compiano un altro passo in questa direzione.