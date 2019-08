Cerveteri, alla Sagra dell’Uva ed Etruria Eco Festival Cristicchi, Berté e un omaggio a De Andrè

Un’abbinata esplosiva. Dopo l’esperimento dello scorso anno, conclusosi con un successo straordinario di oltre 100mila visitatori in soli tre giorni, tornano ad unire le forze la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, giunta quest’anno alla sua 58esima edizione e l’Etruria Eco Festival, che per il 13esimo anno consecutivo si appresta ad essere il palcoscenico della grande musica italiana.

Prima serata, venerdì 23 agosto, con Simone Cristicchi. Un poeta, un cantautore raffinato, attore teatrale e scrittore. Vincitore di un Festival di Sanremo, anno dopo anno ha dimostrato una maturità ed un’intensità nei suoi testi sempre maggiore, collocandolo di diritto tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Sabato 24 agosto, sarà a Cerveteri Loredana Bertè, la Regina del Rock Italiano. Quest’anno festeggia mezzo secolo di carriera costellato di grandi successi. Da “Sei bellissima” a “Non sono una Signora”, fino a “Non ti dico no” con i Boomdabash e a “Cosa ti aspetti da me”, 4° classificato all’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 25 agosto, la serata finale con il concerto omaggio a Fabrizio De Andrè con i Creuza de Ma.

Le parole di Alessio Pascucci

“Abbiamo avuto una stagione di grandissimi successi con un numero di presenze mai registrato prima e superiore a quello di qualsiasi Comune del comprensorio. Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, la Sagra dell’Uva e del Vino in connubio con l’Etruria Eco Festival daranno ulteriore lustro alla nostra città. Ospiti d’eccezione Simone Cristicchi e Loredana Bertè che si esibiranno nel Parco della Legnara con ingresso gratuito. E l’ultima sera un concerto dedicato al grandissimo Fabrizio De André. Saranno tre giorni esplosivi: la piazza del vino, i rioni, gli artigiani, un’area food completamente rivisitata, spettacoli in tutte le piazze, l’eco villaggio dell’Etruria Eco Festival, la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni e una forte spinta innovativa. Cerveteri è pronta ad essere di nuovo il cuore del divertimento, del grande spettacolo e della cultura di tutto il centro Italia”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, nel fornire le prime anticipazioni sul ricchissimo programma di eventi e spettacoli che da venerdì 23 fino a domenica 25 agosto si svolgerà nel Centro Storico di Cerveteri, tra Piazza Santa Maria, Piazza Aldo Moro e il Parco della Legnara, luogo quest’ultimo di grandi concerti, tutti ad ingresso gratuito, ogni serata.

Gli ospiti

“Il trionfo dello scorso anno, quando proponemmo la formula della Sagra dell’Uva e dell’Etruria Eco Festival per la prima volta insieme, ci ha spinto a voler ripetere, con una determinazione ancora maggiore questo format – ha proseguito Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – quest’anno un altro vero mostro sacro della musica italiana si esibirà nella nostra città, in quella che ad oggi è l’unica tappa gratuita in tutto il suo tour estivo: Loredana Berté, un’artista che ha fatto cantare intere generazioni e che ancora oggi è pronta a trascinarci con la sua grinta e la sua voce. Ci sarà il ritorno anche di un volto amico dell’Etruria Eco Festival, come Simone Cristicchi e infine un sublime omaggio al poeta Fabrizio De Andrè, con il concerto di chiusura dei Crêuza de mä”.

“Oltre ai grandi artisti che prenderanno parte al programma di Etruria Eco Festival, anche la

Sagra dell’Uva manterrà intatte le sue tradizioni e i suoi sapori, con gli stand delle Cantine

vitivinicole di piazza Santa Maria – ha concluso il Sindaco Alessio Pascucci – saranno giorni

straordinari per la nostra città. È in fase di definizione il programma dettagliato dei tre giorni

di Sagra nelle varie piazze, ma così come lo scorso anno sarà ricco di spettacoli, di artisti di

strada e di stand di qualità. Sarà una festa grande, una festa della città”.