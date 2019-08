Raggi: “Ecco i nuovi bus destinati al trasporto pubblico della periferia sud-ovest”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

A Corviale sono arrivati i nuovi bus destinati al trasporto pubblico della periferia sud-ovest di Roma. Un pezzo importante e visibile del risanamento di Atac.

Degli 80 bus arrivati nei depositi di Atac, e già in circolazione, 10 sono per Corviale. Oggi li abbiamo consegnati ai cittadini, residenti e associazioni che operano nella zona. Questi autobus sono per loro.

Appena arrivati abbiamo trovato un’azienda sull’orlo del fallimento. L’abbiamo salvata, mantenendola pubblica. Lo abbiamo fatto prima di tutto per i romani e per i dipendenti di Atac.

Stamani abbiamo compiuto un altro passo in avanti verso il risanamento di Atac: entro ottobre completeremo la fornitura dei 227 mezzi.

Dopo Tor Bella Monaca e Corviale, nei prossimi giorni presenteremo nuovi autobus in altre zone di Roma per raccontare ai cittadini il percorso di rinascita che stiamo portando avanti. Abbiamo scelto aree, dove è prioritario intervenire per migliorare il trasporto pubblico. Una flotta che aumenterà con l’arrivo di altri mezzi previsto a partire da settembre e che continuerà fino a ottobre.

Questi autobus sono nostri!