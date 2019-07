Raggi: “Ecco la macchinetta mangia plastica in azione”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ecco la macchinetta “mangia plastica” in azione. Questa volta siamo all’ingresso della stazione metro di Cipro: con un piccolo gesto a favore dell’ambiente chiunque può ottenere un bonus per l’acquisto del biglietto su metro e bus.

Un modo di riciclare la plastica in maniera divertente, un gesto di civiltà che ha i suoi benefici: ogni singola bottiglietta, infatti, dà diritto a un credito per viaggiare sui mezzi di trasporto, grazie al servizio Atac B+, con le app di MyCicero e TabNet.

Ricordo che altre due macchinette sono in servizio alle stazioni di San Giovanni metro C e Piramide metro B. Pronti a riciclare in metro?

+Ricicli+Viaggi