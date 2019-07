Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione per il giorno 1 agosto 2019, alle ore 11.00, e all’occorrenza in seconda convocazione per il giorno 5 agosto 2019 alle ore 9.30 .

Le sedute sono pubbliche e avranno luogo presso la Sala delle adunanze consiliari, nella Casa Comunale in Piazza del Popolo n.1.