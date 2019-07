Panini “L’Amministrazione è ogni giorno più forte nel contrasto all’abusivismo e all’evasione”

“Stiamo conducendo da mesi una vera e propria battaglia contro ogni forma di abusivismo ed evasione in città ed i risultati sono estremamente positivi” dichiara il Vicesindaco, Enrico Panini. “Grazie alle molteplici segnalazioni che arrivano anche da parte dei cittadini e dalla Società Napoli Servizi, il personale della Polizia Locale e Municipale sta intervenendo su più fronti contemporaneamente attraverso controlli mirati sull’affissione di pubblicità abusiva, sui passi carrai non autorizzati, sull’evasione della Cosap e della tassa di soggiorno delle strutture extralberghiere. I report mensili rendicontano un’attività meticolosa e dati promettenti. Nell’ultimo bollettino del mese di giugno 2019, si evidenzia un’attenzione particolare sul controllo dei manifesti funebri abusivi per i quali sono stati redatti 161 verbali che ammontano alla considerevole cifra di 65 mila euro a carico delle imprese funebri responsabili. Ringrazio sempre tutti i dipendenti coinvolti della Polizia per l’attento esercizio ma anche gli stessi cittadini onesti che nel proprio piccolo contribuisco enormemente ad arginare e combattere il fenomeno abusivo”.