Una delle principali arterie della zona sud-est di Roma, nel VII Municipio, è stata totalmente riqualificata.

Su un’area di 12mila metri quadri complessivi è stato rifatto tutto il manto stradale fino a via Filomusi Guelfi, in prossimità della rotonda di via Montespaccato.

Sono anche stati ripuliti i marciapiedi dai rifiuti e dalla folta vegetazione. L’intervento sarà completato dal ripristino della segnaletica stradale.