Raggi: “Non vogliamo nuove discariche”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo ospitato per decenni la più grande discarica d’Europa, a Malagrotta, ricevendo rifiuti da ogni parte d’Italia. Ora non abbiamo intenzione di tornare a quel passato fatto di disagio, gravi malattie per gli abitanti del posto e inquinamento della terra dove viviamo.

Roma punta su nuovi impianti di riciclo dei materiali, collaborazione istituzionale, aumento della differenziata e coinvolgimento diretto delle persone in attesa di un Piano Regionale che non deve punire la città di Roma ma rispettarla. Si tratta dello stesso rispetto per l’ambiente e per la vita delle persone che tutti noi chiediamo senza differenze politiche.

Lo faremo coinvolgendo i cittadini e i sindaci del territorio, dove c’è chi vorrebbe realizzare questi eco-mostri. Il mese scorso abbiamo creato la rete dei Comuni “no-discarica” a Pian dell’Olmo, perché non vogliamo nuove discariche né in quell’area né altrove. Vogliamo invece condividere insieme le scelte migliori per salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute dei cittadini.