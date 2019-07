Raggi: “Lo sviluppo sostenibile e inclusivo è il nostro obiettivo comune”

Così la Sindaca Virginia Raggi:

Dobbiamo agire con forza sui cambiamenti climatici a tutela e salvaguardia dell’ambiente. Per questo Roma Capitale ha sottoscritto la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. Una strategia nata dal confronto con le principali città del mondo della rete #C40.

Il documento sintetizza in dieci punti gli obiettivi da raggiungere e le buone pratiche da mettere in campo per fronteggiare i cambiamenti climatici: dalla mobilità sostenibile alla rigenerazione urbana, fino alla creazione di nuovi “polmoni verdi” come giardini pubblici, orti urbani e aree agricole.

Roma Capitale continua a fissare traguardi che vanno proprio in questa direzione, in un percorso complesso ma fondamentale che passa anche dal confronto con le altre metropoli del pianeta.

Lo sviluppo sostenibile e inclusivo è il nostro obiettivo comune.